Juventus, Spalletti con Yildiz per sfondare il muro cipriota

My Combo: la sintesi su Juventus-Pafos

Sarà il primo incrocio in assoluto tra queste due squadre ma la Juve ha vinto i sei precedenti scontri diretti con formazioni cipriote, con score di 25 gol segnati e 3 subìti.

Una tradizione dunque favorevole che, nella visione My Combo di SisalTipster, verrà rispettata con una vittoria juventina al triplice fischio. Il Pafos in questa sua campagna europea ha perso soltanto contro il Bayern Monaco ma, lontano da casa, ha pareggiato per 0-0 sul campo di Olympiakos e Kairat Almaty. Ecco perchè il secondo step della My Combo prevede che l’undici cipriota resti a secco di gol a Torino.

Il copione tattico della sfida è abbastanza prevedibile: Juventus a spingere, Pafos a... respingere l’offensiva bianconera. Dunque, più corner in favore della Vecchia Signora, che in questo fondamentale è già molto avanti con 28 calci d’angolo battuti contro i 13 degli ospiti.

Al “Maradona” di Napoli un lampo dalla Turchia in mezzo a tanta luce sprigionata dai Conte boys. Kenan Yildiz si candida a protagonista anche in questa sfida, che il “10” di Spalletti può marchiare con gol e assist.

In sintesi, ecco la My Combo di SisalTipster su Juventus-Pafos: 1) Vittoria Juventus 2) Pafos non segna 3) Juventus calcia più corner 4) Yildiz gol e assist

My Combo: la sintesi su Benfica-Napoli

Per la quinta volta il Napoli sfida il Benfica in una competizione Uefa. Il bilancio è a tinte azzurre: tre i successi partenopei contro l’unico dei portoghesi. Il Benfica ha mosso la classifica di Champions solo al quinto tentativo, battendo in trasferta l’Ajax, per il resto tutte sconfitte. Si gioca nel caldissimo “Da Luz”, dove il Benfica ha vinto solo una delle ultime dodici partite interne di Champions (3 pareggi e 8 ko). Il Napoli dunque ci crede. Nella fase campionato di questa edizione del torneo la squadra di Conte ha già battuto lo Sporting, acerrimo rivale del Benfica. Nella visione My Combo di SisalTipster la sfida non si concluderà con un pareggio: in Champions i portoghesi non hanno ancora diviso la posta mentre il Napoli lo ha fatto solo con l’Eintracht. Sarà l’ottavo faccia a faccia tra Mourinho e Conte e anche qui il pareggio è in minoranza: quattro successi per il salentino, due per lo “Special One” e un pari.

La comune esigenza di vincere per scalare posizioni in classifica impone ad entrambe di giocare a viso aperto. Plausibile uno scenario con entrambe le formazioni a segno, come capitato nei loro ultimi due precedenti in Champions League.

David Neres è il grande ex del Benfica, con cui ha segnato 17 gol e fornito 26 assist in 83 presenze. L’esterno brasiliano ha nelle corde “gol o assist” da sfoggiare davanti al suo ex pubblico. Sponda Benfica il pericolo è Pavlidis, che può trovare il suo secondo centro in questo torneo.

In sintesi, ecco la My Combo di SisalTipster su Benfica-Napoli: 1) Vittoria Benfica o Napoli 2) Segnano entrambe 3) David Neres gol o assist 4) Pavlidis a segno