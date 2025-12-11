Tuttosport.com
Pronostici e migliori quote sull'Europa League: Aston Villa favorito sul Basilea ma...

L'analisi di una delle sfide in programma stasera, fischio d'inizio alle ore 21.00
2 min
Pronostici e migliori quote sull'Europa League: Aston Villa favorito sul Basilea ma...

Il momento di gran vena dell’Aston Villa (8 vittorie nelle ultime 9 partite battendo anche Manchester City e Arsenal) potrebbe continuare in Europa League. I “Villans”, primi in classifica in questa competizione continentale, giocano a Basilea contro una formazione (quasi) all’ultima spiaggia.

Vince l'Aston Villa? Ecco a quanto è quotato il segno 2

Gli elevetici hanno fin qui raccolto soltanto 6 punti e in caso di ulteriore ko vedrebbero ridotte al lumicino le speranze di qualificazione.

Occhio però, il Basilea le due vittorie europee le ha centrate entrambe in casa.

Tradotto in quote. Il 2 dell'Aston Villa è in prima fila nelle stime dei bookmaker: vale 1.73 per Eplay24 e NetBet, 1.70 per Elabet.

Da non scartare tuttavia l'opzione Goal (segnano entrambe): a 1.56 sulle lavagne di Eplay24 e StarYes, a 1.52 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

