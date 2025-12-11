Tuttosport.com
Celta Vigo-Bologna, il pronostico: gli emiliani nella tana dei "giustizieri" del Real Madrid

In Europa League un solo punto separa le due squadre: partita aperta a qualsiasi risultato
3 min
Celta VigoBolognapronostico
Celta Vigo-Bologna, il pronostico: gli emiliani nella tana dei "giustizieri" del Real Madrid

A guardare la classifica di questa prima fase di Europa League sembrerebbero molto lontane (otto posizioni di distanza) ma, in realtà, tra Celta Vigo e Bologna il distacco è soltanto di un punto. Sono 9 quelli messi insieme fin qui dagli spagnoli, 8 quelli raccolti dagli emiliani. Stasera le due formazioni saranno di fronte nel terz’ultimo appuntamento della fase campionato della seconda competizioni continentale e per entrambe vale la regola che, in caso di vittoria, non sarà qualificazione matematica ma poco ci manca.

Segnano entrambe? Occhio alle quote per l'esito Goal

Il Celta viene dalla prestigiosa vittoria in campionato al Bernabeu sul Real Madrid (2-0), un risultato che avrà sicuramente beneficiato del momento di polemiche nello spogliatoio madridista (il feeling tra la squadra e Xabi Alonso sembra essersi spezzato) ma che resta comunque di prestigio.

Il Bologna, proprio per questo, dovrà fare molta attenzione. Nell’esibizione europea precedente ha rimesso le cose a posto superando 4-1 il Salisburgo ma nelle due uscite successive in campionato ha perso in casa con la Cremonese e ha pareggiato, domenica scorsa, all’Olimpico contro la Lazio.

Anche l’undici di Vigo, però, non è un esempio di regolarità e, per provarlo, basta ricordare che nel turno precedente di Europa League ha perso in Bulgaria (2-3) con il Ludogorets e, subito dopo, in campionato è caduto in casa (0-1) contro l’Espanyol.

Gli elementi per rendere intricata la decifrazione di questo match ci sono tutti ma, volendo dare rilievo alla prima considerazione (qualificazione quasi garantita in caso di vittoria), probabilmente è il Goal il pronostico più adatto per Celta-Bologna.

Almeno una rete per parte al "Balaìdos" vale 1.72 per Eplay24 e NetBet, 1.70 per Elabet.

Tutte le news di Scommesse

