Pronostico Fiorentina-Dinamo Kiev: solo la vittoria per Vanoli prima dello "spareggio" col Verona

Prima del Bologna toccherà alla Fiorentina (ore 18.45) scendere in campo al Franchi per onorare il suo impegno di Conference League contro la Dinamo Kiev.
Vincono i viola? Ecco il parere dei bookmaker
Se in campionato la situazione dei viola è drammatica (sono ultimi in classifica) qui in Europa il quadro, pur non brillando, è appena meglio. I punti all’attivo sono 6 e ci sono ancora possibilità di qualificazione. Necessario, però, tornare a vincere e la Dinamo Kiev, che di punti ne ha soltanto 3, sembra un avversaria abbordabile.
Oltre a rendere più solide le chances di accedere al turno europeo successivo, la vittoria stasera potrebbe contribuire a raffreddare le contestazioni dei tifosi alla squadra.
Obbligatorio guardare in direzione del segno 1: vale 1.42 per Eplay24 e StarYes, 1.45 per Sisal.
Il pareggio renderebbe circa 4.75 volte la posta, il 2 è proposto a 6.50.