Pronostico Lecce-Pisa, match da brividi tra Di Francesco e Gilardino

Lecce quart'ultimo con 13 punti, Pisa terz'ultimo con 10 punti... quella tra Di Francesco e Gilardino è una vera e propria sfida salvezza con salentini e toscani che avrebbero entrambi l'obbligo di vincere ma che non devono assolutamente perdere. Ecco quote e pronostico di Lecce-Pisa , in programma venerdì 12 dicembre alle 20.45.

Che quota per l'1 del Lecce! In alternativa...

Con una premessa del genere è evidente che al Via del Mare la tensione si taglierà con il coltello e questo stato d'animo condizionerà sicuramente il match che avrà bisogno, probabilmente, di un episodio per sbloccarsi.

Lecce e Pisa occupano una posizione in classifica leggermente diversa ma propongono numeri identici per quanto concerne le reti fatte e subìte. Sono 10 quelle all'attivo per entrambe (peggiori attacchi del campionato insieme al Parma) ma 19 quelle al passivo. E questi sono gli unici dati identici...

Tra giallorossi e nerazzurri non solo coincidono le preferenze relative ad alcune principali tipologie di esiti di scommessa ma, addirittura, coincide perfettamente sia il totale degli Under 2,5 che il totale dei No Goal (9 in tutto di entrambi per... entrambi).

Il Pisa in trasferta non ha mai vinto, il Lecce in casa c'è riuscito una volta sola. Per le quote il segno 1 ha qualche chance in più di farsi vedere e forse potrebbe valere la pena provarlo visto che il premio è comunque altissimo: vale 2.40 per Eplay24 e GoldBet, 2.45 per Sisal.

Diversamente, spazio a No Goal e Under 2,5, già visti spesso e in grado di farsi vedere ancora. Il No Goal viaggia a 1.65, l'Under 2,5 a 1.45.