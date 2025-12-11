Serie B, Palermo-Sampdoria: il pronostico della sfida tra Inzaghi e Gregucci

Due vittorie consecutive in casa sono servite alla Sampdoria ad avvicinare le terz'ultime ma non ad abbandonare il penultimo posto. Il rendimento dei blucerchiati in trasferta è disastroso (2 pareggi in 7 gare esterne) e l'anticipo di venerdì sera (ore 20.30) sul campo del Palermo per i liguri non promette nulla di buono.

Palermo-Samp sulla carta è da 1: le quote della vittoria rosanero

I rosanero di Pippo Inzaghi, infatti, viaggiano in alta quota (sono al momento quarti) e nelle ultime 2 esibizioni al Barbera hanno realizzato 10 reti senza subirne alcuna (doppio 5-0 al Pescara prima e alla Carrarese poi).

La Sampdoria ha bisogno di punti ma non sembra questa l'occasione giusta per racimolarne qualcuno. Il segno 1 è obbligato, scopriamo a quanto è quotato dai bookmaker.

La vittoria rosanero si può giocare a 1.70 su Eplay24, a 1.67 su Eurobet e su Planetwin. Il pareggio è reperibile a 3.65 mentre il 2 quintuplica un qualsiasi investimento.

Palermo e Samp hanno fatto registrare l'Under 2,5 nove volte a testa in quindici giornate. L'ipotesi che al Barbera ci saranno al massimo due reti totali vale 1.75 per Eplay24, 1.72 per BetFlag e 1.65 per Bwin.