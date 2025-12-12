Pronostici Serie B, cosa giocare in Venezia-Monza e Pescara-Frosinone

Il Monza pareggia anche contro il Sudtirol e permette al Frosinone di agganciarlo in vetta alla classifica di Serie B. In arrivo un turno che potrebbe far “scoppiare” la coppia di testa e consegnare ai laziali il primato in solitaria. Ecco il pronostico di Venezia-Monza , big match di sabato 13 dicembre (ore 15.00) al "Penzo", e il pronostico di Pescara-Frosinone , testacoda in programma domenica 14 dicembre alle 17.15 allo stadio Adriatico.

Il Frosinone vince anche a Pescara? Cosa dicono le quote

La squadra di Alvini fa dunque visita al fanalino di coda Pescara. Gli abruzzesi hanno subìto ben 30 reti (peggior difesa), il Frosinone ne ha realizzate 29 (miglior attacco). Bastano questi dati per spostare l’ago della bilancia dalla parte dei laziali, che hanno vinto le ultime tre trasferte giocate contro Carrarese, Bari e Reggiana. Il blitz del Frosinone è offerto a 1.90 da Eplay24, a 1.87 da Snai, a 1.85 da Bet365.

Come finisce Venezia-Monza? Il pronostico è una combo

Ben più impegnativa, sulla carta, la trasferta che attende il Monza a Venezia. I lagunari sono rimasti gli unici a non aver pareggiato in casa, dove hanno vinto sei volte e perso contro il Cesena, alla 4ª giornata. Un ruolino di marcia importante, anche se i brianzoli rispondono con una striscia positiva di sette vittorie e tre pareggi. In un match del genere le quote sono logicamente - nel complesso - equilibrate. L’1 del Venezia è in lavagna a 2.45, il 2 del Monza si gioca a 3.10.

Un buon compromesso potrebbe essere la combo 1X+Under 3,5, ovvero Venezia imbattuto e massimo tre reti totali (il Monza ha la miglior difesa della cadetteria, il Venezia in casa ha incassato solo 4 gol). Un'opzione quotata a 1.73 da Eplay24 e NetBet, a 1.55 da Sisal.