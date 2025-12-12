Pronostico Atalanta-Cagliari, Lookman saluta con un gol? Occhi puntati anche su Palestra

Il primato di squadra con più pareggi interni in campionato di certo non entusiasma il popolo bergamasco. La squadra di Palladino vuole cavalcare l'onda dell'entusiasmo post-successo sul Chelsea in Champions per centrare tre punti nella 15ª giornata di Serie A. Ecco quote e pronostico di Atalanta-Cagliari: fischio d'inizio sabato 13 dicembre alle ore 20.45.
Atalanta favorita: ecco a quanto si gioca il segno 1
In classifica l'Atalanta è dodicesima con 16 punti, due in più rispetto ad un Cagliari che battendo la Roma ha interrotto un digiuno lungo ben nove giornate (quattro pareggi e cinque sconfitte).
Dunque, in campionato la Dea annaspa ma i mezzi per battere il Cagliari (un solo successo in sette trasferte, a Lecce) ci sarebbero tutti.
I bookmaker hanno pochi dubbi sulla vittoria atalantina: l'1 è proposto a 1.34 da Eplay24, a 1.33 da BetFlag e Bet365. Il pareggio, che si è visto nell'ultimo precedente a Bergamo, è valutato circa a 5 mentre il blitz sardo oscilla tra 8.25 e 9.50.
Atalanta-Cagliari: quote Lookman marcatore
Un gol prima di partire per la Coppa d'Africa. Ademola Lookman è uno degli osservati speciali della sfida in chiave marcatori. Una rete del nigeriano in qualsiasi momento del match è quotata a 2.25 da Eplay24 e Betsson, a 2.50 invece da Elabet.
Il Cagliari può contare su un super Marco Palestra, in prestito ai sardi proprio dall'Atalanta. L'ipotesi "gol o assist" dell'esterno a tutta fascia di Pisacane renderebbe 5 volte la posta.