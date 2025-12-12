Pronostico Atalanta-Cagliari, Lookman saluta con un gol? Occhi puntati anche su Palestra

Atalanta favorita: ecco a quanto si gioca il segno 1

In classifica l'Atalanta è dodicesima con 16 punti, due in più rispetto ad un Cagliari che battendo la Roma ha interrotto un digiuno lungo ben nove giornate (quattro pareggi e cinque sconfitte).

Dunque, in campionato la Dea annaspa ma i mezzi per battere il Cagliari (un solo successo in sette trasferte, a Lecce) ci sarebbero tutti.

I bookmaker hanno pochi dubbi sulla vittoria atalantina: l'1 è proposto a 1.34 da Eplay24, a 1.33 da BetFlag e Bet365. Il pareggio, che si è visto nell'ultimo precedente a Bergamo, è valutato circa a 5 mentre il blitz sardo oscilla tra 8.25 e 9.50.

Atalanta-Cagliari: quote Lookman marcatore

Un gol prima di partire per la Coppa d'Africa. Ademola Lookman è uno degli osservati speciali della sfida in chiave marcatori. Una rete del nigeriano in qualsiasi momento del match è quotata a 2.25 da Eplay24 e Betsson, a 2.50 invece da Elabet.

Il Cagliari può contare su un super Marco Palestra, in prestito ai sardi proprio dall'Atalanta. L'ipotesi "gol o assist" dell'esterno a tutta fascia di Pisacane renderebbe 5 volte la posta.