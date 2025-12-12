Pronostico Real Sociedad-Girona, statistiche e consigli su cosa giocare

Cinque punti nelle prime otto giornate e undici punti nelle successive cinque. Con questo nuovo, secondo parziale sembrava davvero che il risveglio della Real Sociedad fosse un fatto concreto e invece, nell’arco degli ultimi 180 minuti di campionato, sono arrivati due ko consecutivi che hanno fatto affiorare vecchie sensazioni.

Ecco chi vincerà secondo le quote. Tra Goal e No Goal...

All’undici basco, probabilmente, basterebbe anche un successo per far sparire i fantasmi di inizio stagione e l’anticipo di stasera contro il Girona sembra l’occasione giusta per provarci. Il Girona, infatti, naviga pericolosamente nei bassifondi della classifica (è terz’ultimo) e, per giunta, ha anche incassato fin qui la bellezza di 29 reti (è la peggior difesa del campionato).

In 7 trasferte ha rimediato soltanto 3 punti (frutto di altrettanti pareggi) e anche il suo attacco (13 reti all’attivo) se non è l’ultimo del torneo è il... penultimo. Cinque volte esito Goal in trasferta per il Girona (sui 9 Goal totali accumulati) e 5 volte esito Goal in casa per la Real Sociedad (sugli 11 Goal totali).

Il rendimento complessivo delle due squadre spinge il pronostico in direzione dei padroni di casa che, con un successo, metterebbero ancora più distanza tra loro e le posizioni pericolose della classifica.

In sintonia con le quote ci sta il segno 1 (chi se la sente, per quanto evidenziato prima, potrebbe anche abbinarci il Goal). La vittoria della Real Sociedad è offerta a 1.70 da Snai, a 1.71 da Eplay24, a 1.72 da Eurobet.

Il Goal si può giocare a 1.82 su Eplay24, a 1.77 su Planetwin e BetFlag.