Pronostico Udinese-Napoli, i precedenti dicono "Goal" ma le quote...

Tre punti per dimenticare... Mourinho. Il Napoli vuole voltare pagina dopo la sconfitta in Champions contro il Benfica. In campionato gli azzurri sono primi in classifica insieme al Milan (31 punti a testa), a più uno sull'Inter. Nell'ambito della 15ª giornata di Serie A la squadra di Antonio Conte fa visita all'Udinese che ha necessità di ripartire dopo aver perso tre delle ultime quattro partite. Ecco quote e pronostico di Udinese-Napoli, in programma domenica 14 dicembre alle ore 15.00.
Napoli favorito, occhio all'esito "Chance Mix"
Dopo il Torino, l'Udinese è la squadra che ha subìto più gol in casa (12). Il Napoli proverà ad incrementare il suo score esterno, avendo realizzato 8 reti in 7 trasferte.
Partenopei altalenanti lontano dal Maradona, dove il bottino è di 4 successi e 3 sconfitte contro Milan, Torino e Bologna. Insieme a Inter e Roma l'Udinese è l'unica squadra a non aver ancora mai pareggiato per 0-0. Un risultato sulla carta poco probabile sulla scorta dei precedenti: in 9 degli ultimi 10 entrambe le squadre sono andate a segno.
Altro esito "Goal" in vista? I bookie non ne sono così convinti visto che almeno una rete per parte vale doppio a fronte dell'1.70 previsto per il No Goal.
In Serie A l'ultimo successo dell'Udinese contro il Napoli risale addirittura al 3 aprile 2016. Un'eventuale affermazione dei friulani è proposta a 4.40 da Eplay24, a 4.33 da Bwin e a 4.25 da BetFlag. Il 2 del Napoli invece è a 1.87 sulle lavagne di Betsson, Lottomatica a Planetwin. Quota 3.25 per il pareggio, che l'Udinese non colleziona da 7 giornate.
Da tenere d'occhio, in tal senso, l'esito "Chance Mix" X primo tempo o X finale: a 1.67 su Eplay24 e NetBet, a 1.65 su Sisal.