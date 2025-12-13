Serie A, Genoa-Inter: statistiche e pronostico della sfida tra De Rossi e Chivu

Genoa-Inter è anche la sfida tra due allenatori emergenti come De Rossi e Chivu . Per l'ex bandiera giallorossa il compito è di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti da quando è arrivato al timone del Grifone: due vittorie e due pareggi (contro il Sassuolo siedevano in panchina Murgita e Criscito). L'Inter in campionato è a meno 1 dalla coppia di testa formata da Napoli e Milan ma deve digerire lo 0-1 incassato dal Liverpool in Champions . Ecco quote e pronostico di Genoa-Inter , in programma domenica 14 dicembre alle ore 18.00.

Il Genoa segna esattamente un gol? La quota è interessante

Un po' di numeri. Dopo l'esonero di Vieira il Genoa non ha più perso e ha sempre fatto registrare la combo Goal+Over 2,5 in cinque partite: tre vittorie e due pareggi. Un Grifone letteralmente rinato dal punto di vista realizzativo visto che nelle ultime 5 gare ha messo a segno 11 reti a fronte delle 4 segnate nelle prime 9 giornate!

Un monito per l'Inter, che ha all'attivo 10 successi e 4 sconfitte in campionato. Prima di cadere contro i Reds in Champions, la squadra di Chivu aveva battuto Pisa e Como senza subìre gol.

Il Genoa nel suo stadio non batte l'Inter dal 2018 ma negli ultimi tre incroci ha sempre imposto il pareggio ai nerazzurri. Per chi crede che il Genoa possa vincere o pareggiare contro l'Inter, la doppia chance 1X si può giocare a 2.40 su Eplay24 e Bwin, a 2.50 su Snai.

Curioso come nel loro stadio i liguri non abbiano ancora mai realizzato un gol esatto. Il Multigol Casa 1-2 vale 1.95 mentre l'esito "Somma gol Casa: 1" è a 2.52 su Eplay24 e NetBet, a 2.50 su Elabet.