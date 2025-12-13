Quote e pronostico di Bologna-Juventus: Conceiçao fa gol o assist? Ecco il parere dei bookie

Uno dei grandi appuntamenti della 15ª giornata di Serie A è quello di domenica sera al Dall’Ara (ore 20.45). Il Bologna , quinto con 25 punti, ospita la Juventus che si trova a due lunghezze dagli emiliani. Ecco quote e pronostico della sfida tra Bologna e Juventus , entrambe reduci dagli impegni infrasettimanali nelle Coppe europee.

Parità al riposo? Scopri le quote dell'X primo tempo

Sarà il sesto faccia a faccia in carriera tra Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti, il bilancio recita due successi a testa più un pareggio. Un Bologna-Juventus che promette equilibrio: gli ultimi cinque precedenti sono infatti terminati in parità, mai però con il risultato di 0-0.

Massima allerta per i bianconeri a Bologna perchè, passo falso con la Cremonese a parte, nel loro stadio Orsolini e compagni hanno collezionato quattro successi e un pareggio. In Serie A il Bologna ha fatto registrare sei clean sheet contro i quattro dei bianconeri, che in Champions hanno sì battuto 2-0 il Pafos ma senza far sorridere Spalletti, che ha dichiarato di aver visto "cose imbarazzanti nel primo tempo".

Emiliani senza rivali in assoluto, in questo campionato, in fatto di match chiusi con un risultato di parità al riposo. Finora se ne contano 10 in 14 giornate, per la Juve invece si registrano 6 situazioni di equilibrio all’intervallo. Come pronostico di Bologna-Juventus si potrebbe considerare proprio l'X primo tempo: a 2.03 su Eplay24, a 2 su Snai e a 1.95 su Bwin.

Comparazione quote: gol o assist Conceiçao

Contro il Pafos "l'esperimento" Zhegrova non ha dato i suoi frutti: sostituito al 45' da Conceiçao (che ha fatto decisamente meglio), il kosovaro si è fanno notare in una sola occasione. Contro il Bologna la verve del portoghese può essere determinante, occhio dunque all'opzione "Conceiçao gol o assist": a 3.20 su Eplay24, StarYes e NetBet.