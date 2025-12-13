Milan-Sassuolo, ostacolo Grosso per Allegri prima della Supercoppa italiana: il pronostico

Quanti gol al Meazza? Tra Under 2,5 e Over meglio...

Nell'ultimo turno i neroverdi hanno battuto 3-1 in rimonta la Fiorentina, così come il Milan è riuscito (in trasferta) a ribaltare il Torino che si era portato sul 2-0. Una prova di forza quella offerta dal Diavolo, trascinato dall'eurogol di Rabiot e dalla doppietta del subentrato Pulisic (e meno male che era febbricitante).

Due cardini del Milan su cui Allegri farà affidamento anche nel tentativo di superare l'ostacolo Sassuolo, ultimo impegno prima della Supercoppa italiana.

Per le quote il Milan, imbattuto da 13 giornate di fila in Serie A, parte super favorito per la vittoria finale: il segno 1 si gioca a 1.42 su Eplay24, NetBet e Sisal mentre il pareggio è offerto a 4.65, il 2 sale a 7.50.

A San Siro il Milan viene da due vittorie per 1-0 contro Lazio e Roma, in precedenza aveva fatto registrare l'Over 2,5 contro Napoli, Fiorentina e Pisa.

In Milan-Sassuolo il pronostico è dunque Over 2,5: vale 1.75 per Eplay24 e Snai, 1.72 per Bwin.