Premier League, il pronostico di Manchester United-Bournemouth

Quest’anno il Bournemouth era partito benissimo con 5 vittorie e 3 pareggi subito dopo l’esordio negativo contro il Liverpool. Un parziale che aveva catapultato le “Cherries” ai piani alti della classifica. Poi, improvvisamente, c’è stato il crollo con 2 soli punti conquistati nelle ultime 6 partite e totale ridimensionamento delle ambizioni stagionali.