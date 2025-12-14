Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Rayo-Betis, l'esito che intriga di più è...

Posticipo di Liga aperto a qualsiasi risultato ma c'è un segno che si lascia preferire
2 min
rayoBetispronostico
Pronostico Rayo-Betis, l'esito che intriga di più è...© EPA

Con sole 13 reti all’attivo dopo 15 giornate di campionato, queelo del Rayo non è di sicuro uno dei migliori attacchi de LaLiga, anzi è uno dei peggiori secondi (soltanto l’Oviedo ne ha realizzati di meno). Se il Vallecano non va a segno spesso bisogna però anche riconoscere che subisce poco. Fa infatti registrare 16 reti al passivo rientrando tra le migliori difese del torneo.

Il posticipo finisce in parità? Cosa dicono le quote

Con questi numeri il Rayo naviga al momento a metà classifica e riceve lunedì sera, nel consueto posticipo spagnolo del lunedì, il Betis che viaggia al sesto posto in classifica e ha fin qui messo a segno quasi il doppio delle reti fatte registrare dal Rayo (l’undici di Siviglia è già a quota 25) contro le 19 al passivo.

Al Betis, che occupa al momento l’ultima delle posizioni utili che valgono l’Europa, servono punti per avvicinare l’Espanyol e, soprattutto, tenere a distanza l’Athletic Bilbao che è soltanto un punto più indietro. Al Vallecano, invece, i punti servono, eccome, visto che pur navigando in acque apparentemente tranquille, il suo vantaggio sulla terz’ultima è di soli 2 punti.

Vale la pena aggiungere che i padroni di casa non vincono da 5 turni consecutivi (3 pareggi preceduti e seguiti da una sconfitta) mentre il Betis è ancora imbattuto in trasferta.

Il risultato esatto fatto fin qui registrare più volte dal Betis è l’1- 1 (4 volte) e lo stesso vale per il Rayo (anche se ne ha collezionati 3, tutti in casa).

Che sia l’X l’esito più adatto a decifrare questa sfida? Il pareggio è offerto a 3.40 da Eplay24, a 3.35 da Lottomatica e a 3.30 da Bwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS