Pronostico Rayo-Betis, l'esito che intriga di più è...

Con sole 13 reti all’attivo dopo 15 giornate di campionato, queelo del Rayo non è di sicuro uno dei migliori attacchi de LaLiga , anzi è uno dei peggiori secondi (soltanto l’Oviedo ne ha realizzati di meno). Se il Vallecano non va a segno spesso bisogna però anche riconoscere che subisce poco. Fa infatti registrare 16 reti al passivo rientrando tra le migliori difese del torneo.

Il posticipo finisce in parità? Cosa dicono le quote

Con questi numeri il Rayo naviga al momento a metà classifica e riceve lunedì sera, nel consueto posticipo spagnolo del lunedì, il Betis che viaggia al sesto posto in classifica e ha fin qui messo a segno quasi il doppio delle reti fatte registrare dal Rayo (l’undici di Siviglia è già a quota 25) contro le 19 al passivo.

Al Betis, che occupa al momento l’ultima delle posizioni utili che valgono l’Europa, servono punti per avvicinare l’Espanyol e, soprattutto, tenere a distanza l’Athletic Bilbao che è soltanto un punto più indietro. Al Vallecano, invece, i punti servono, eccome, visto che pur navigando in acque apparentemente tranquille, il suo vantaggio sulla terz’ultima è di soli 2 punti.

Vale la pena aggiungere che i padroni di casa non vincono da 5 turni consecutivi (3 pareggi preceduti e seguiti da una sconfitta) mentre il Betis è ancora imbattuto in trasferta.

Il risultato esatto fatto fin qui registrare più volte dal Betis è l’1- 1 (4 volte) e lo stesso vale per il Rayo (anche se ne ha collezionati 3, tutti in casa).

Che sia l’X l’esito più adatto a decifrare questa sfida? Il pareggio è offerto a 3.40 da Eplay24, a 3.35 da Lottomatica e a 3.30 da Bwin.