Serie C girone C, ecco il pronostico di Crotone-Casarano

Comparazione quote: segno 1

I calabresi, infatti, occupano al momento una posizione di classifica ai margini (interni) della zona playoff ma con una sola lunghezza in meno rispetto all’undici pugliese.

E’ facile intuire, quindi, che con un successo il Crotone scavalcherebbe gli avversari consolidando il proprio posto tra le formazioni che aspirano a prendere parte agli spareggi promozione.

Il Casarano è più su in classifica ma fa registrare una difesa colabrodo (ha fin qui incassato 30 reti e solo il fanalino di coda Picierno ne ha subìte di più). Il Crotone subisce molto meno (è la terza miglior difesa del campionato) e questo è sicuramente un elemento a favore.

Ci può stare il segno 1, che si può giocare a 1.62 su Eplay24 e StarYes, a 1.58 su Bwin. Optando per la X la quota sale a 3.70, il 2 del Casarano moltiplica fino a 4.95 volte la posta.