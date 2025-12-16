Efl Cup, quarti di finale: quote e pronostico di Cardiff-Chelsea

Cardiff-Chelsea è 2 ma il Goal...

Il Cardiff è arrivato a questo punto giocando il doppio delle partite invece disputate dai Blues (il sorteggio favorevole gli ha messo contro Swindon, Cheltenham, Burnley e Wrexham mentre il Chelsea ha fatto fuori solo Lincoln e Wolves) ma la sua presenza non è casuale.

L’undici gallese, infatti, nel suo campionato (la League One, appunto), dopo 19 partite, è saldamente primo in classifica con 4 lunghezze di vantaggio sulla seconda avendo realizzato la bellezza di 36 reti (miglior attacco tra le 24 squadre del torneo) e avendone subìte 20 (quarta miglior difesa).

Il Chelsea è invece quarto in Premier League ma nell’ultimo periodo ha accusato qualche colpo perdendo in Champions League contro l’Atalanta e in campionato contro il Leeds pareggiando anche, a reti inviolate, la trasferta di Bournemouth.

Sabato scorso, però, è tornato al successo superando 2-0 l’Everton. Ovviamente è doveroso partire con il segno 2 ma il Goal sembra poter meritare una certa considerazione. La vittoria della squadra di Maresca è offerta a 1.32 da Eplay24 e NetBet, a 1.33 da Bet365.

Il Goal è proposto a 1.88 da Eplay24 e StarYes, a 1.89 da Stanleybet.