Pronostici Conference League, cosa giocare in Shakhtar-Rijeka

Giovedì ultimo turno della prima fase della Conference League con lo Shakhtar, secondo in classifica, che può tranquillamente restare nei primi otto (quelli che accedono direttamente agli ottavi di finale) anche pareggiando il suo match contro il Rijeka.
Chi è favorito e quanti gol potrebbero esserci: i consigli
Un Rijeka che ha 8 punti e che potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta (solo una particolarissima combinazione di risultati e differenza reti potrebbe lasciarlo fuori dai secondi sedici).
Nessuna delle due squadre sembra aver bisogno di spingere troppo, da provare l’Under 2,5. Una sfida con massimo due reti totali vale 1.82 per Eplay24 e Betsson, 1.84 per Stanleybet.
Per le quote Shakhtar favorito per la vittoria finale, il segno 1 (il match si gioca sul neutro di Cracovia) è pagato 1.86 da Eplay24 e NetBet, 1.85 da Sisal. Il pareggio si trova a 3.50 mentre il 2 tocca quota 4.