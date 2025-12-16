Il pronostico di Celje-Shelbourne: occhio alla combo

L’anteprima sull’ultimo turno della prima fase della Conference League (tutte le partite sono in programma dopodomani, giovedì, alle ore 21) continua con Celje-Shelbourne . La sfida tra sloveni e irlandesi riveste grande importanza soltanto per la squadra di casa visto che quella ospite, con un solo punto all’attivo è ormai già eliminata dalla competizione.

Non solo segno 1 ma anche...

L’unico risultato utile lo Shelbourne lo ha conquistato all’esordio nel torneo pareggiando 0-0 contro gli svedesi dell’Hacken, poi 4 ko consecutivi con nessuna rete realizzata e 7 subìte per un bilancio complessivo davvero modesto.

Il Celje ha invece messo praticamente al sicuro la qualificazione con le prime tre esibizioni dove ha battuto, in sequenza, l’Aek Atene (3-1), gli Shamrock Rovers (2-0) e il Legia Varsavia (2-1).

A questi successi hanno fatto seguito 2 ko in trasferta, contro Sigma Olomouc prima e Rijeka poi. Vista la classifica complessiva i 9 punti accumulati dagli sloveni sono già sufficienti per andare avanti ma, vista anche la modesta caratura della formazione irlandese (almeno per quanto hanno dimostrato finora), questa sembra l’occasione giusta per chiudere con un altro successo che chissà, in caso di combinazioni di altri risultati particolarmente favorevoli, potrebbero addirittura portare ad un posto tra i primi 8 saltando i sedicesimi di finale.

In questa ipotesi anche migliorare la differenza reti potrebbe essere utile... da provare non solo l’1 ma anche l’Over 2,5.

La combo 1+Over 2,5 è in lavagna a 1.80 su Eplay24, Betsson e Sisal.