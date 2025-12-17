Manchester City-Brentford, il pronostico: in palio un biglietto per le semifinali di Efl Cup

Segno 1 obbligatorio, in aggiunta...

Si parte alle 20.30 con il Manchester City che riceve il Brentford e, per le “Bees”, questo match non poteva capitare in un momento peggiore.

I “Citizens”, infatti, dopo aver fatto registrare qualche battuta d’arresto ad inizio stagione, hanno completamente cambiato marcia e adesso macinano di nuovo vittorie su vittorie, sia in Inghilterra che in Europa (basta ricordare il recente 2-1 in trasferta al Real Madrid).

Al momento sono 5 i successi nelle ultime 5 esibizioni che diventano 9 se si considerano le ultime 11. Situazione al contrario per il Brentford che ha iniziato bene la stagione ma nell’ultimo periodo si è un po’ perso per strada. Soltanto una vittoria nelle ultime 5 partite (contro il Burnley) e 2 nelle ultime 7.

Davvero troppo poco per impensierire Guardiola e i suoi ragazzi che sembrano in grado di guadagnare non solo la semifinale di questa Efl Cup ma anche la finalissima.

Segno 1 obbligatorio magari anche in abbinamento con l’Over 2,5. La combo che unisce i due esiti è offerta a 1.97 da Eplay24 e NetBet, a 2.05 da Sisal.