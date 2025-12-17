Pronostico Newcastle-Fulham, chance da sfruttare per Tonali e compagni

Comparazione quote: vittoria Newcastle

Male in campionato, benino in Champions, per i “Magpies” la Efl Cup rappresenta una buona occasione per provare a raggiungere un traguardo di prestigio, un traguardo per altro raggiunto nella passata stagione e quindi da difendere.

La formazione guidata da Eddie Howe procede però a corrente molto alternata e dovrà vedersela contro il Fulham che pure non è un esempio di regolarità.

Vince e perde con l’unico pareggio, da 17 gare a questa parte, rimediato nel turno precedente di questo torneo contro il modesto Wycombe, eliminato soltanto ai calci di rigore. Il Newcastle in casa ha perso soltanto a inizio stagione contro Liverpool, Barcellona e Arsenal. Poi 9 vittorie e solo un pareggio con il Tottenham.

Qui ci sta il segno 1, offerto a 1.70 da Eplay24, NetBet e Sisal. Più alte le quote per pareggio (3.85) e 2 del Fulham (4.70).