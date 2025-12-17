Pronostici Conference League, Rayo-Drita: segno 1 ok ma per una quota più alta...

Due situazioni completamente diverse ma necessità di far punti identica. L’ultima partita della prima fase della Conference League di Rayo e Drita si propone avvincente e ricca di motivi di interesse. Ecco il pronostico del match, in programma giovedì 18 dicembre alle ore 21.00.

Rayo favoritissimo: tra Goal e No Goal...

L’undici spagnolo viaggia a quota 10 punti in classifica e, al momento, fa parte del gruppo delle “magnifiche otto” (le prime otto) che saltano i sedicesimi di finale staccando direttamente il biglietto per gli ottavi. Alle spalle del Vallecano sono in tante che vogliono provare a scavalcarlo cercando di sfilargli il biglietto dalla tasca.

Va da sè che con un successo gli ottavi all’undici di Madrid non potrà soffiarglieli nessuno mentre, con un qualunque altro esito, il rischio di scendere nel “mucchione” sottostante è elevatissimo (bisognerà vedere i risultati delle inseguitrici). Il Drita, al contrario, fa già parte delle sedici che vanno dalla 9ª alla 24ª posizione. Ha fin qui conquistato 8 punti e, in caso di sconfitta, rischia di restare fuori dal prosieguo della competizione (anche se tutto dipende da una particolarissima combinazione di altri risultati).

Ai kosovari, quindi, anche un punto potrebbe star bene (dovrebbe bastare a non perdere la qualificazione) ma questo non è un compromesso che il Rayo può accettare.

Le ultime prestazioni di entrambe le squadre non sono certo brillanti (per gli spagnoli solo una vittoria nelle ultime 8 esibizioni, due se si conta il passaggio del turno nei 32simi di Copa del Rey solo ai supplementari contro il modestissimo Real Avila) mentre il Drita ha un solo successo all’attivo nelle ultime 5 uscite.

Per le quote l’1 non sembra in discussione: è offerto a 1.15 da Eplay24, StarYes e Sisal. Una deve vincere (il Rayo), l’altra non può perdere... attenzione al Goal dalla quota alta.

Almeno una rete per parte in Rayo-Drita vale 2.23 per Eplay24 e NetBet, 2.30 per Sisal.