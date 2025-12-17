Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Losanna-Fiorentina: Vanoli a caccia del pass per gli ottavi di Conference League

I viola devono vincere in Svizzera per sperare di chiudere la prima fase nelle prime otto posizioni
2 min
LosannaFiorentinapronostico
Pronostico Losanna-Fiorentina: Vanoli a caccia del pass per gli ottavi di Conference League© LAPRESSE

Dalla Supercoppa italiana alla Conference League. Per Losanna e Fiorentina la qualificazione dovrebbe essere assicurata con un unico dubbio... direttamente agli ottavi oppure ai sedicesimi? Ecco il pronostico di Losanna-Fiorentina, in programma giovedì 18 dicembre alle ore 21.

Vince la Fiorentina? Ecco quanto vale il 2 per i bookie

I viola vincendo potrebbero avere chance di finire nelle prime otto (ma devono sperare che qualcuna davanti crolli) mentre gli svizzeri solo con i 3 punti potrebbero sperare (ma le speranze sarebbero comunque appese a un lumicino). Il pareggio lascerebbe entrambe nel gruppone delle seconde 16.

Secondo i bookmaker sono i viola a partire favoriti in questo match. Il segno 2 si gioca a 2.07 su Eplay24 e Betsson, a 2.05 su Eurobet. La X vale mediamente 3.45, l'1 si trova tra 3.10 e 3.30.

Il Goal in questa sfida sembra adatto: quota 1.65 su Eplay24, 1.63 su BetFlag, 1.60 su Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS