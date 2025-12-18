Pronostico Mainz-Samsunspor: partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di Conference League

Entrambe a segno? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

La formazione tedesca chiude la prima fase ospitando il Samsunspor che ha gli stessi punti nella classifica di Conference League ma è più su grazie a una migliore differenza reti (+6 contro +2). Questo è uno scontro decisivo in ottica qualificazione diretta agli ottavi perché chi vince si sarà assicurato il biglietto per questa fase, chi perde sicuramente resterà fuori scavalcato dalle tante che inseguono da vicino e, in caso di pareggio, rischiano di disputare i sedicesimi entrambe perché 11 punti non dovrebbero bastare a finire tra le prime otto.

Da segnalare che il Samsunspor, nelle 10 trasferte fin qui disputate in tutte le competizioni di questa stagione, ha sempre realizzato almeno una rete.

Per le quote i favori del pronostico sono indirizzati sul segno 1 ma, a questo punto, trascurare il Goal potrebbe risultare imperdonabile.

Uno sguardo alle quote dei bookie per questi due esiti di scommessa. L'1 del Mainz è offerto a 1.57 da Eplay24 e NetBet, a 1.60 da Elabet e Sisal.

Il Goal è proposto a 1.65 da Eplay24, Betsson e Sisal.