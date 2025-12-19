Tuttosport.com
Pronostico Valencia-Maiorca, sfida salvezza al Mestalla

L'analisi dell'anticipo del massimo campionato spagnolo
2 min
ValenciaMaiorcapronostico
Pronostico Valencia-Maiorca, sfida salvezza al Mestalla© Getty Images

Ancora una volta l’anticipo de LaLiga non riguarda i piani alti della classifica bensì quelli più bassi. Stasera all’Estadio de Mestalla il Valencia (terz’ultimo, con 15 punti all’attivo, insieme a Osasuna e Girona) riceve il Maiorca che è più su in graduatoria ma con soltanto un paio di lunghezze in più.

Segnano entrambe? Ecco le quote dell'esito Goal

Con una situazione del genere non ci sono dubbi sul fatto che si tratta di un vero e proprio scontro fondamentale nella lotta per non retrocedere e che i punti in palio, in quest’ottica, sono fondamentali.

Il Valencia, finora, è riuscito a realizzare soltanto 15 reti incassandone 25 mentre il Maiorca ha qualche rete in più all’attivo (in tutto sono 18) e un paio in meno al passivo (23). L’aspetto però più preoccupante della situazione è la forma recente della squadra di casa che, nell’arco delle ultime 11 partite disputate, ha vinto soltanto una volta (1-0 contro il Levante, fanalino di coda). Il Maiorca aveva iniziato abbastanza male ma poi nell’ultimo periodo ha riaddirizzato un po’ la rotta.

Soltanto 2 i punti conquistati nelle prime 6 giornate di campionato ma ben 15 nelle 10 successive. Sono 6 gli Under 2,5 fatti fin qui registrare in casa dal Valencia e sono invece 6 gli Over 2,5 collezionati finora dal Maiorca in trasferta.

Il Goal è invece gradito a entrambe e potrebbe rappresentare l’esito più adatto per la sfida di stasera. Almeno una rete per parte è un'ipotesi offerta a 2.07 da Eplay24, a 2.05 da BetFlag, a 2.00 da Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

