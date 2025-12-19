Pronostico Modena-Venezia, Gliozzi contro Adorante: che sfida al Braglia

Quante reti al Braglia? I numeri dicono...

A fare gli onori di casa sarà dunque il Modena, che in classifica ha gli stessi punti del Venezia (29) e che vincendo a La Spezia si è messo alle spalle un periodo poco brillante in cui aveva collezionato due pareggi e due sconfitte. Il Modena proverà a far valere il fattore campo anche se sull’esito finale resta più di un dubbio.

Per le quote è il Modena a partire favorito, il segno 1 è proposto a 2.30 da Eplay24 e Sisal, e a 2.25 da Bwin. Per il segno X l'offerta è di 3.10, il 2 invece è pagato circa 3.25.

I numeri delle due squadre evidenziano un notevole feeling con l’esito Multigol 2-4. Il Venezia lo fa registrare da dieci giornate di fila, il Modena in casa lo ha “mancato” solo contro il Sudtirol.

L'eventualità che al "Braglia" si registri un risultato con numero di reti compreso tra 2 e 4 vale 1.55 per Eplay24 e Betsson, 1.57 per Sisal.

Marcatori: Gliozzi contro Adorante

Modena-Venezia è anche il match tra due dei migliori marcatori della B: Gliozzi 8 reti, Adorante 7. Per i bookie l'attaccante di Sottil è di poco favorito sul "rivale" per segnare in qualsiasi momento dell'incontro: quota 3 per Gliozzi, quota 3.50 per Adorante.