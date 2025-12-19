Serie A, Lazio-Cremonese: pronostici su combo e risultato esatto multiplo

Dopo la clamorosa vittoria per 1-0 a spese del Parma, ottenuta in nove contro undici, la Lazio di Sarri non vuole fermarsi e salire ancora in classifica. All'Olimpico arriva la Cremonese , reduce dalla sconfitta di misura sul campo del Torino. Ecco il pronostico di Lazio-Cremonese , match della 16ª giornata di Serie A in programma sabato 20 dicembre alle ore 18.00.

Lazio, l'1 serve (anche) per sfatare un tabù: ecco quale

La vittoria sui grigiorossi sarebbe utile, oltre che per la classifica, anche per sfatare un tabù. In Serie A, infatti, i biancocelesti non vincono due partite di fila da febbraio di quest'anno: Cagliari e Monza il mini filotto registrato in quell'occasione.

Un'altra statistica di cui tener conto nei pronostici su Lazio-Cremonese è ancora di marca biancoceleste: in casa, Provedel e compagni non hanno ancora mai fatto registrare la somma gol 3.

I numeri dei lombardi certificano una propensione a centrare gli esiti Goal e Under 2,5. Niente "X" da sette giornate per la squadra di Davide Nicola, che ha dimostrato di essere capace di tutto nel bene (vittoria all'esordio in casa del Milan) e nel male (vedi il ko sul campo del Pisa, unica vittoria centrata finora dai toscani).

Le quote sorridono alla Lazio, una cui vittoria è offerta a 1.60 da Snai, a 1.61 da Bwin e a 1.62 da Eplay24. Da considerare la combo 1X+Over 1,5 a 1.54 su Eplay24 e Betsson, a 1.48 su Elabet.

Nella tipologia risultato esatto multiplo intriga l'opzione"1-1/2-1/1-2/2-2", che può toccare quota 2.90.