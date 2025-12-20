Tuttosport.com
Sassuolo-Torino, il "ritardo" dei granata suggerisce un particolare pronostico

Le quote del match tra gli uomini di Grosso e quelli di Baroni: fischio d'inizio domenica 21 dicembre alle 15
3 min
SassuoloTorinopronostico
Sassuolo-Torino, il "ritardo" dei granata suggerisce un particolare pronostico© LAPRESSE

Fabio Grosso per continuare a stupire dopo il 2-2 in casa del Milan, Marco Baroni per dare continuità alla vittoria scaccia-crisi sulla Cremonese. Ecco il pronostico di Sassuolo-Torino, sfida della 16ª giornata di Serie A in programma domenica 21 dicembre alle ore 15.

Quante reti al Mapei Stadium? Pronostico "Multigol"

Sono 21 i punti fin qui raccolti dall'ottimo Sassuolo, che nelle ultime cinque giornate ha perso solo in casa del Como battendo Fiorentina e Atalanta, oltre al sopra citato pareggio a San Siro contro i rossoneri. Classifica e morale sorridono ai neroverdi, che giocano bene e fanno divertire: in sei delle loro ultime sette partite si è infatti visto l'Over 2,5.

Al "Mapei" arriva un Toro che ha rialzato la testa battendo la Cremonese, mettendo fine a un digiuno che durava da sei lunghe giornate: tre pareggi e altrettanti ko.

Resiste il ritardo del Torino con riferimento alla somma gol 2 e non è tutto. Al pari del Sassuolo, i granata non hanno ancora pareggiato per 1-1.

Statistiche di cui tener conto in sede di pronostico di Sassuolo-Torino, match che vede favoriti i padroni di casa secondo i bookmaker.

Il segno 1 è quotato a 2.35 da Eplay24 e da BetFlag, a 2.30 da Bwin. Il pareggio è in lavagna a 3.10, il 2 granata a 3.25.

Il Sassuolo ha sempre fatto registrare l'Over 1,5 (almeno due reti in partita) nelle ultime sette giornate.

Il Multigol 2-3 in Sassuolo-Torino, quindi due o tre reti in partita, si gioca a 2.00 su Eplay24 e NetBet, a 1.95 su Sisal.

