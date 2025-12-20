Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Frosinone-Spezia, in lavagna Donadoni "insegue" Alvini

I laziali vogliono blindare il primo posto, i liguri sono chiamati a ripartire dopo il ko contro il Modena
2 min
Frosinonespeziapronostico
Pronostico Frosinone-Spezia, in lavagna Donadoni "insegue" Alvini© LAPRESSE

Il weekend di Serie B è ricco di partite interessanti. Una di queste va in scena sabato 20 dicembre alle 15, allo stadio "Benito Stirpe": ecco quote e pronostico di Frosinone-Spezia.

Vince il Frosinone? La quota per il segno 1 è invitante!

Il Frosinone capolista ospita lo Spezia di Donadoni che, pur avendo fatto registrare qualche risultato positivo negli ultimi tempi, continua ad occupare una delle posizioni più basse della classifica.

L'undici ligure avrebbe bisogno di punti per provare a risalire ma la trasferta nel Lazio appare davvero proibitiva. Il Frosinone di Alvini, dall'alto dei suoi 31 gol realizzati, rappresenta il miglior attacco del campionato mentre lo Spezia, con le sue sole 14 reti all'attivo, è uno dei peggiori attacchi del torneo. In un contesto del genere, e pur sottolineando che nel calcio tutto è possibile, troppe parole sembrano superflue.

Il segno 1, tra l'altro accompagnato da una quota molto interessante, sembra proprio in grado di non tradire le attese.

La vittoria del Frosinone contro lo Spezia è offerta a 1.88 da Eplay24, a 1.80 da Bwin e Bet365, a 1.82 da BetFlag.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS