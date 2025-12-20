Juventus-Roma, duello Champions e ritrovo di grandi ex

Di per sé Juve-Roma non è una sfida “come le altre”. Figurarsi se questa speciale portata del menù natalizio profuma di Champions e attorno al tavolo anzichè i parenti si ritrovano gli ex : Spalletti in panchina, Soulé e Dybala sul rettangolo verde.

My Combo: la sintesi su Juventus-Roma

Alla super sfida di questa sera la Roma si presenta con un +4 di vantaggio sulla Juve, che conta di vincere per portarsi ad una lunghezza dal quarto posto. La Torino bianconera rappresenta un tabù per i giallorossi, vittoriosi solo in una delle ultime 15 partite di A giocate in casa della Juve. Curiosamente la Vecchia Signora ritrova l’allenatore che le ha inflitto l’ultimo ko casalingo in campionato: con Gasperini, l’Atalanta passeggiò per 4-0 a Torino lo scorso 9 marzo.

Le ultime tre sfide in campionato tra Juventus e Roma sono terminate in parità: nella visione My Combo di SisalTipster, allo Stadium sarà pareggio tra Spalletti e Gasperini. Sul fronte delle reti difficile aspettarsi fuochi d’artificio vista la serie aperta di 6 partite consecutive tra bianconeri e giallorossi con meno di tre reti totali.

L’assist al bacio per Cabal nel match contro il Bologna certifica una volta di più che è Kenan Yildiz l’uomo in più della Signora. Il turco affronta per la quarta volta la Roma contro cui non ha mai perso (un successo e 2 pareggi) ma a cui non ha ancora segnato. Un buon motivo per ipotizzare “gol o assist” del numero 10 bianconero.

Juve-Roma è anche e soprattutto la partita di Soulé e Dybala, grandi ex bianconeri. Fari sulla Joya, che ha affrontato 9 volte la Juve vincendo una sola volta ma senza mai segnare. Un tabù da abbattere con gol o assist nello stadio che per anni ha applaudito i suoi colpi da fuoriclasse.

In sintesi, ecco la My Combo di SisalTipster su Juventus-Roma: 1) Pareggio 2) Meno di tre reti totali 3) Yildiz gol o assist 4) Dybala gol o assist

My Combo: la sintesi su Genoa-Atalanta

Il Genoa per la salvezza, l’Atalanta per scalare posizioni in classifica. Questi i propositi di fine anno di De Rossi e Palladino. La cura dell’ex bandiera romanista ha rigenerato i rossoblù, ko con l’Inter dopo una striscia di 5 risultati utili di fila. L’Atalanta targata Palladino ha ottenuto 4 successi in casa tra campionato e coppe ma lontano da Bergamo (tre ko consecutivi) ha vinto solo in casa del Torino. In casa del Grifone tuttavia la tradizione è ampiamente favorevole alla Dea, corsara a Genova in sette delle ultime dieci occasioni.

Inoltre, dei 16 gol totali realizzati dai liguri in questo campionato solo 5 sono arrivati a Marassi. Tradotto, secondo peggior attacco casalingo del torneo dopo quello del Pisa. Nella visione My Combo di SisalTipster, quindi, l’Atalanta uscirà imbattuta da Marassi. Il che vorrebbe dire confermarsi bestia nera del Genoa, che non batte la Dea da sette anni (22 dicembre 2018): da lì in poi 8 vittorie nerazzurre e 4 pareggi. Strano ma vero: nelle 8 gare giocate in casa, il Genoa non è mai andato al riposo in vantaggio. All’Atalanta una simile “impresa” è riuscita in cinque occasioni e nell’occasione può toccare “quota 6”. Nel campionato in corso solo l’Inter ha fatto meglio dell’Atalanta in fatto di calci d’angolo battuti. In questa speciale graduatoria il Genoa si piazza solo al 15° posto. Tradotto, fiducia alla Dea nel duello a suon di corner. La My Combo si chiude con il Genoa che riceve più cartellini, come suggeriscono le statistiche delle due formazioni. Genoa quinto per cartellini ricevuti (34 ammonizioni e un’espulsione), Atalanta “ultima” con 20 gialli e un rosso.

In sintesi, ecco la My Combo di SisalTipster su Genoa-Atalanta: 1) Atalanta non perde 2) Atalanta in vantaggio a fine primo tempo 3) Atalanta calcia più corner 4) Genoa riceve più cartellini