Pronostici Premier League, 17ª giornata: cosa giocare in Fulham-Nottingham Forest

Analisi e quote del posticipo del massimo campionato inglese
Pronostici Premier League, 17ª giornata: cosa giocare in Fulham-Nottingham Forest© Getty Images

Sest’ultima contro quart’ultima. Il posticipo di Premier League di questa sera tra Fulham e Nottingham Forest non è d’alta quota anche se le due squadre che si affrontano a Craven Cottage sono ancora a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Quante reti a Craven Cottage? Ecco il consiglio

Entrambe fanno registrare un rendimento a dir poco altalenante ma entrambe segnano e subiscono (soprattutto) reti in maniera abbastanza allegra.

Intriga l’ipotesi Over 2,5, a quota 1.93 su Bwin, a 1.95 su Snai, a 1.96 su Eplay24.

