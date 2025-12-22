Pronostici Coppa d'Africa, ecco chi è favorito in Mali-Zambia

Dalla Spagna ci si sposta in Marocco perché ieri ha preso il via la Coppa d’Africa e dopo la partita inaugurale tra i padroni di casa e le Comore (vittoria dei "Leoni dell'Atlante" per 2-0) oggi il programma propone altre 3 sfide con la prima, quella tra Mali e Zambia, che chiude la prima giornata del gruppo A.