Pronostici Coppa d'Africa, ecco chi è favorito in Mali-Zambia

Dalla Spagna ci si sposta in Marocco perché ieri ha preso il via la Coppa d’Africa e dopo la partita inaugurale tra i padroni di casa e le Comore (vittoria dei "Leoni dell'Atlante" per 2-0) oggi il programma propone altre 3 sfide con la prima, quella tra Mali e Zambia, che chiude la prima giornata del gruppo A.
Comparazione quote: vittoria del Mali
Lo Zambia viene da 4 sconfitte consecutive che diventano 9 nelle ultime 10 partite disputate. Un ruolino di marcia davvero modesto per impensierire un Mali che non è un esempio di regolarità ma che sembra disporre di mezzi tecnici superiori.
Il segno 1 sembra obbligato e anche i bookie sembrano pensarla allo stesso modo. La vittoria del Mali si può giocare a 1.65 su BetFlag e Planetwin, a 1.66 su Eplay24.