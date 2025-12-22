Efl Cup, quarti di finale: il pronostico di Arsenal-Crystal Palace

Chi vince sfiderà il Chelsea (e questo già è noto) ma l’altra semifinalista di Efl Cup (l’ultima visto che a questo penultimo turno della competizione sono già arrivati anche Newcastle e Manchester City) uscirà dalla sfida di martedì sera (ore 21.00) tra Arsenal e Crystal Palace .

Vince l'Arsenal? Ecco a quanto è quotato il segno 1

Si tratta dell’ennesimo derby londinese tra due formazioni che hanno rispettivamente eliminato, nel turno precedente, il Brighton e il Liverpool e che in campionato si sono già incontrate a fine ottobre con i “Gunners” che si sono imposti per 1-0.

Le due formazioni arrivano a questo impegno in maniera completamente opposta. L’undici di Arteta, primo in Premier League, ha perso nell’arco delle ultime 22 partite soltanto contro l’Aston Villa (1-2 a recupero praticamente scaduto) mentre, per il resto, fa contare 3 pareggi e tutte vittorie.

Le “Aquile”, dopo aver fatto davvero bene ad inizio stagione hanno progressivamente perso colpi e nelle ultime 3 esibizioni hanno rimediato 2 ko in campionato contro Manchester City (e ci può stare) nonnché l’ultimo 1-4 a Leeds (che ci sta un po’ meno). In mezzo il pareggio casalingo di Conference League con i modesti finlandesi del Kuopio Ps (2-2).

I “Gunners” non disputano la finale di questa competizione dalla edizione 2017-2018 e faranno di tutto per riuscirci in questa occasione.

Prima serve vincere il match di stasera, impresa possibile con il segno 1 che merita fiducia. La vittoria dell'Arsenal si può giocare a 1.52 su Eplay24, a 1.50 su Bet365 e BetFlag.