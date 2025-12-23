Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Liga Portugal, il pronostico di Guimaraes-Sporting Lisbona

Le quote del posticipo della 15ª giornata del massimo campionato portoghese
1 min
guimaraesSportingpronostico
Liga Portugal, il pronostico di Guimaraes-Sporting Lisbona© APS

Stasera anche il campionato portoghese manda in onda una sua partita con Guimaraes-Sporting che completa la 15ª giornata.

Vince lo Sporting? Ecco le quote per il segno 2

Tra la formazione di casa e quella ospite (seconda in classifica) ci sono 14 punti di differenza ma, soprattutto, ben 23 reti realizzate di differenza (lo Sporting, con 38 reti, vanta il miglior attacco del torneo).

In trasferta l’undici di Lisbona è imbattuto (6 vittorie e un pareggio), si può provare a puntare sul segno 2: a quota 1.42 su Sisal, 1.43 su BetFlag, 1.45 su Eplay24.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS