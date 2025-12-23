Tuttosport.com
Coppa d'Africa, in Senegal-Botswana il pronostico è una "tricombo"

Quote favorevoli ai "Leoni della Teranga" nel loro primo match del gruppo D
2 min
SenegalBotswanapronostico
Coppa d'Africa, in Senegal-Botswana il pronostico è una "tricombo"© APS

Terzo giorno di gare e altri due gironi a scendere in campo. La Coppa d’Africa continua oggi il suo cammino e, dopo Congo-Benin, tocca a Senegal e Botswana completare il primo turno di gare del gruppo D.

1+No Goal+Over 2,5: che quota!

Questa sembra davvero una sfida senza storia con il Senegal reduce da una vittoria in amichevole contro il Kenya per 8-0 (la vittoria più larga fin qui mai conquistata dai “Leoni della Teranga”) e il Botswana che è riuscito a qualificarsi a questo torneo per la seconda volta nella sua storia.

Come se non bastasse il Senegal si è qualificato direttamente ai prossimi Mondiali restando imbattuto nel suo girone (7 vittorie e 3 pareggi in 10 partite con ben 22 reti realizzate e solo 3 subìte) mentre il Botswana ha chiuso mestamente il suo cammino di qualificazione al penultimo posto del suo raggruppamento dietro Algeria, Uganda, Mozambico e Guinea, avversarie non certo irresistibili.

Sempre il Botswana nelle ultime 11 gare ufficiali disputate (da metà novembre 2024) ha vinto in una sola occasione (2-0 alla Somalia) collezionando per il resto 5 pareggi e 5 sconfitte.

Il Senegal non solo pretende i favori del pronostico (il segno 1 non sembra in discussione) ma si potrebbero prevedere anche l’Over 2,5 e il NoGoal.

I tre esiti vanno a formare una "tricombo" quotata a 3.03 da Eplay24 e NetBet, a 2.62 da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

