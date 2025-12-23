Pronostico Manchester United-Newcastle, quote equilibrate all'Old Trafford

Il "Boxing Day" (festività di Santo Stefano) di solito in Inghilterra è sinonimo di Premier League con tutte le squadre in campo. Quest'anno la tradizione è stata completamente abbandonata visto che dopodomani si gioca soltanto una partita con tutte le altre divise tra sabato (sette) e domenica (le due rimanenti). Ecco il pronostico di Manchester United-Newcastle , in programma venerdì 26 dicembre alle ore 21.00.

Partita da Goal all'Old Trafford? Cosa dicono le quote

Come era facile prevedere gli alterni "Red Devils" sono caduti al Villa Park per mano dell'Aston Villa e il 2-1 finale a favore dei ragazzi di Emery è stato forse un po' troppo severo per lo United che, stando alle statistiche, ha fatto registrare un maggiore possesso palla (57%) e ha tirato di più verso la porta avversaria (15 tiri totali a 12 di cui 6 a 4 nello specchio della porta).

Alla fine, però, quello che conta sono le reti realizzate e così l'undici di Amorim resta inchiodato in classifica al settimo posto. Il Newcastle è tre punti indietro e nelle ultime sette esibizioni ha perso soltanto una volta (0-1 con il Sunderland) battendo, tra l'altro, il Manchester City e pareggiando contro Leverkusen (in Champions League) e Chelsea (2-2 nell'ultimo turno di Premier).

I "Magpies" magari non vincono ma segnano almeno una rete praticamente sempre, lo United fa più o meno lo stesso e allora questa sembra la classica partita da Goal.

Almeno una rete per parte si gioca a 1.52 su Eplay24, a 1.50 su BetFlag e Snai.

Per la vittoria finale i bookie vedono di poco favoriti i padroni di casa: il segno 1 vale 2.45, il 2 è a 2.70 (il Newcastle ha battuto i Red Devils ben 4 volte negli ultimi 5 precedenti) mentre il pareggio si attesta su 3.60.