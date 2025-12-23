Serie B, a Santo Stefano c'è Modena-Monza: ecco il pronostico

Di sicuro è solo una coincidenza ma la nostra Serie B , così come la Premier League , gioca dopodomani un solo anticipo rinviando a sabato tutte le altre gare rimamenti. Ecco quote e pronostico di Modena-Monza : fischio d'inizio venerdì 26 dicembre alle ore 17.15.

Comparazione quote: Under 2,5

Match che vale per i piani più alti della classifica. I "Canarini" occupano il sesto posto a meno cinque dal Monza che è secondo. I brianzoli nell'ultimo turno sono tornati al successo: un netto 4-1 alla Carrarese, ciò che ci voleva dopo due pareggi (contro Juve Stabia e Sudtirol) e una sconfitta (in un altro scontro diretto, contro il Venezia).

Il Modena ha perso tre volte nelle ultime quattro giornate, un calo fisiologico visto che nelle prime 13 i ragazzi di Sottil erano stati sconfitti solo dalla Reggiana.

Di fronte due delle tre squadre con la miglior difesa del campionato (solo 13 reti al passivo ciascuna) e l'Under 2,5 in questo caso sembra obbligato.

Una sfida con massimo due reti totali è un'ipotesi quotata a 1.51 da Eplay24, a 1.50 da Snai e a 1.46 da Bwin.

Per i bookie in Modena-Monza sono favoriti i padroni di casa: segno 1 a quota 2.35, il pareggio è in lavagna a 3 mentre il blitz del Monza rende circa 3.20 volte la posta.