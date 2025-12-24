Chelsea-Aston Villa, Maresca riuscirà a fermare la corsa di Emery? Ecco il parere dei bookie

Nella 18ª giornata di Premier League spicca una sfida importante in chiave Champions (e non solo) come Chelsea-Aston Villa . I “Blues”, reduci dal 2-2 in rimonta sul campo del Newcastle, sono al 4° posto ma per questo obiettivo sono tante le pretendenti. Ecco perchè sarà importante fare risultato (sabato 27 dicembre alle 18.30) contro la squadra più in forma del campionato.

Chelsea o Aston Villa, ecco chi vincerà per le quote

Non è un’opinione, lo dicono i numeri. Nessuno, infatti, ha ottenuto più punti dell’Aston Villa nelle ultime 10 giornate di campionato: 27, frutto di ben 9 vittorie.

Un balzo in avanti deciso anche in fatto di gol segnati, se si pensa che Watkins e compagni hanno realizzato ben 11 gol negli ultimi 4 turni.

Il Chelsea di Maresca deve quindi tenere alta la guardia. Un anno fa ha battuto 3-0 l’Aston Villa a Stamford Bridge ma il momento attuale dei “Blues” non è positivo: due vittorie nelle ultime sei gare giocate. Tornando ai precedenti con i “Villans”, gli ultimi quattro sono tutti andati in archivio con l'Over 2,5. A prescindere dall’esito finale, a Londra le reti non dovrebbero mancare.

L'Over 2,5 si può giocare a 1.65 su BetFlag, a 1.70 su Eplay24 e a 1.71 su Betsson.

Secondo i bookie Maresca riuscirà a mettere la parola fine sulla cavalcata dell'Aston Villa: il segno 1 è proposto a 1.83 da Eplay24, a 1.82 da Eurobet e Bwin. Il pareggio vale 3.80 per Snai e Bet365 mentre l'offerta per il 2 si alza a 4 su Netwin e Sisal.