Lecce-Como, a pronostico è un match da segno 2 ma...

La squadra di Fabregas viene da due sconfitte di fila, i salentini invece hanno conquistato due vittorie nelle ultime tre giornate
2 min
LecceComopronostico
Lecce-Como, a pronostico è un match da segno 2 ma...© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

Appena il tempo di fischiare la fine al Tardini che, sempre sabato 27 dicembre, si apre il sipario al Via del Mare dove il Lecce ospita il Como. Ecco quote e pronostico del match tra gli uomini di Di Francesco e quelli di Fabregas.

Vince il Como? Possibile ma occhio al numero di reti

I salentini, anch’essi impegnati a tenere a distanza le posizioni pericolose della classifica, sono riusciti a prendere qualche lunghezza di vantaggio (quattro) dalla terz’ultima grazie a due vittorie (contro Torino e Pisa) nelle ultime tre giornate.

I lariani hanno invece vistosamente frenato la loro corsa rimediando due ko di fila prima a Milano contro l’Inter (0- 4) e poi a Roma contro l’undici di Gasperini (0-1).

Una doppia sconfitta che ha fatto precipitare la squadra di Fabregas al settimo posto, appena fuori dalla zona che vale l’Europa.

Il Lecce segna poco (solo 11 le reti all’attivo) mentre il Como subisce pochissimo (solo 12 le reti al passivo). Per le quote si parte con il 2 ma anche l’Under 2,5 ci potrebbe stare.

La vittoria di Nico Paz e compagni è proposta a 1.83 da Eplay24, a 1.80 da Bet365 e BetFlag. L'Under 2,5 è a 1.58 sulla lavagna di Bwin, a 1.60 su Eplay24 e a 1.61 su Betsson.

Tutte le news di Scommesse

