Pronostico Torino-Cagliari, Baroni va a caccia del "tris"

Non c’è due senza tre. Questo è proprio il proverbio giusto per i tifosi del Torino che sperano, mai come stavolta, che uno dei più famosi detti popolari trovi riscontro nella realtà. I granata, infatti, sono reduci dal doppio successo contro Cremonese prima e Sassuolo dopo (entrambi per 1-0) e sabato, nel tentativo di centrare il tris, ospitano un Cagliari che, invece, nelle ultime due esibizioni, in rigoroso ordine cronologico, ha perso contro l’Atalanta (1-2) e ha pareggiato (2-2) contro il Pisa.