Pronostico Torino-Cagliari, Baroni va a caccia del "tris"

Non c’è due senza tre. Questo è proprio il proverbio giusto per i tifosi del Torino che sperano, mai come stavolta, che uno dei più famosi detti popolari trovi riscontro nella realtà. I granata, infatti, sono reduci dal doppio successo contro Cremonese prima e Sassuolo dopo (entrambi per 1-0) e sabato, nel tentativo di centrare il tris, ospitano un Cagliari che, invece, nelle ultime due esibizioni, in rigoroso ordine cronologico, ha perso contro l’Atalanta (1-2) e ha pareggiato (2-2) contro il Pisa.
Le quote dicono 1 ma ci sta anche...
L’undici sardo, dopo essere rimasto a secco per due partite consecutive, è invece sempre riuscito ad andare a segno almeno una volta nelle ultime sei esibizioni (compresa la trasferta al Maradona persa ai rigori contro il Napoli). Il Torino, in questa particolare... specialità, è appena più indietro. La sua striscia di marcature (almeno una) si ferma infatti alle ultime 5 giornate (pur avendo perso nelle prime tre di esse).
I granata occupano al momento una posizione di classifica abbastanza serena (sono al tredicesimo posto con 20 punti all’attivo) mentre il Cagliari è ancora pericolosamente troppo vicino alla terz’ultima (solo 3 lunghezze separano al momento i sardi dal Verona).
Le due squadre di reti ne fanno ma ne prendono anche. A pronostico ci sta l’1 ma, forse, il Goal rappresenta l’esito più adatto per questa sfida.
La vittoria del Torino è quotata a 1.98 da Eplay24, a 1.92 da Snai, a 1.91 da Bet365. Il pareggio oscilla tra 3.25 (BetFlag) e 3.35 (Netwin), il 2 del Cagliari tra 4.10 (Betsson) e 4.33 (Bet365).
Il Goal è offerto a 1.93 da Eplay24, a 1.90 da Snai e Planetwin.