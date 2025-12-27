Pronostico Cremonese-Napoli, quote ok per la squadra di Antonio Conte

Dopo le cadute il Napoli risorge sempre: é accaduto dopo la trasferta di Eindhoven in Champions League e la cosa si è ripetuta dopo il ko di Bologna per poi confermare la tendenza dopo l'inaspettato 0-1 di Udine. Al 2-6 con il Psv ha fatto seguito la vittoria sull' Inter mentre allo 0-2 del Dall'Ara sono seguite ben 5 vittorie (comprese quelle contro Atalanta, Roma e Juventus) e, per finire, dopo la disastrosa trasferta in Friuli, è arrivata la conquista della Supercoppa italiana con due partite consecutive, contro Milan prima e Bologna poi, di notevole spessore tecnico, tattico e agonistico.

Comparazione quote: segno "2"

Adesso alla squadra di Antonio Conte che, vale la pena ricordarlo, continua a dover fare i conti con le numerosissime assenze, serve rimettere le cose a posto anche in campionato dove ha perso il comando della classifica e adesso si trova a -2 dall'Inter primo e a -1 dal Milan secondo.

Per rimanere in corsa (e, magari, effettuare qualche sorpasso sperando in un passo falso delle due milanesi) c'è però bisogno di superare lo scoglio Cremonese di domenica (ore 15.00).

Una formazione, quella grigiorossa, che mai come quest'anno sta facendo bene. Naviga esattamente a metà classifica ed è reduce dal pareggio dell'Olimpico contro la Lazio per 0-0.

Il rendimento dei lombardi è però altalenante e l'occasione per i partenopei è troppo ghiotta per lasciarsela scappare.

Si parte con il segno 2 e chissà che stavolta davvero non ci siano sorprese. Il blitz del Napoli allo Zini è quotato a 1.58 da Eplay24, a 1.57 da Bwin, a 1.55 da Snai.

Il pareggio oscilla tra 3.75 e 4, l'1 invece tra 6 e 6.50.