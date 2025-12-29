Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Chelsea-Bournemouth, Maresca vuole ripartire dopo la sconfitta contro l'Aston Villa

A Stamford Bridge arriva una squadra che non vince da ben nove giornate
2 min
chelseaBournemouthpronostico
Pronostico Chelsea-Bournemouth, Maresca vuole ripartire dopo la sconfitta contro l'Aston Villa© EPA

Alla 19ª giornata di Premier League il Chelsea si presenta da quinto in classifica: alle porte c'è la sfida casalinga con il Bournemouth, che alle sue spalle ha sono solo cinque squadre. Un crollo verticale, conseguenza di un’astinenza da vittorie che dura da ben nove giornate: quattro pareggi e cinque sconfitte. Ecco quote e pronostico di Chelsea-Bournemouth: fischio d'inizio alle 20.30 di martedì 30 dicembre.

Vince il Chelsea? Le quote per il segno 1 finale... e non solo

Ad aggravare la situazione c’è poi il dato relativo ai gol subìti in trasferta dal Bournemouth: 27, che ne fanno la peggior difesa esterna della Premier League.

Il Chelsea è reduce dal ko interno con l’Aston Villa (1-2). Rilievo statistico: si è trattato del 14° Multigol 2-4 in campionato per i Blues. Di più. Nelle nove gare giocate a Stamford Bridge, i londinesi non sono mai andati al riposo in svantaggio: cinque volte davanti, quattro in parità.

Per le quote è un segno 1 assai probabile: al 90’ è offerto a 1.56 da Eplay24, a 1.55 da Snai e Bet365. Il pareggio è tra 4.10 e 4.33, il 2 del Bournemouth tra 5.25 e 5.75.

Per chi crede che i Blues possano andare in vantaggio al riposo, l'1 primo tempo è quotato a 1.98 da Eplay24 e NetBet, a 2.05 da Snai e Bet365.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS