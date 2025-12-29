Pronostico Chelsea-Bournemouth, Maresca vuole ripartire dopo la sconfitta contro l'Aston Villa

Alla 19ª giornata di Premier League il Chelsea si presenta da quinto in classifica: alle porte c'è la sfida casalinga con il Bournemouth , che alle sue spalle ha sono solo cinque squadre. Un crollo verticale, conseguenza di un’astinenza da vittorie che dura da ben nove giornate: quattro pareggi e cinque sconfitte. Ecco quote e pronostico di Chelsea-Bournemouth : fischio d'inizio alle 20.30 di martedì 30 dicembre.

Vince il Chelsea? Le quote per il segno 1 finale... e non solo

Ad aggravare la situazione c’è poi il dato relativo ai gol subìti in trasferta dal Bournemouth: 27, che ne fanno la peggior difesa esterna della Premier League.

Il Chelsea è reduce dal ko interno con l’Aston Villa (1-2). Rilievo statistico: si è trattato del 14° Multigol 2-4 in campionato per i Blues. Di più. Nelle nove gare giocate a Stamford Bridge, i londinesi non sono mai andati al riposo in svantaggio: cinque volte davanti, quattro in parità.

Per le quote è un segno 1 assai probabile: al 90’ è offerto a 1.56 da Eplay24, a 1.55 da Snai e Bet365. Il pareggio è tra 4.10 e 4.33, il 2 del Bournemouth tra 5.25 e 5.75.

Per chi crede che i Blues possano andare in vantaggio al riposo, l'1 primo tempo è quotato a 1.98 da Eplay24 e NetBet, a 2.05 da Snai e Bet365.