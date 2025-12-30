Coppa d'Africa, in Gabon-Costa d'Avorio il pronostico è una combo

Comparazione quote: 2+Over 2,5

Il Gabon, prima di questi ultimi 90 minuti, è infatti ultimo in classifica nel gruppo F e non ha più alcuna possibilità di raggiungere uno dei primi due posti, quelli utili per la qualificazione. Situazione completamente diversa quella di Ndicka e compagni che, dopo 2 incontri, sono appaiati al primo posto con il Camerun avendo non solo la stessa differenza reti ma anche lo stesso numero di reti fatte e subìte. Decisivo quindi questo match dove è obbligatorio vincere ma è altrettanto obbligatorio cercare di farlo realizzando un buon numero di reti.

Infatti, sebbene in caso di arrivo in parità contino innanzitutto gli scontri diretti, sarà la differenza reti complessiva a fare la... differenza qualora dovesse persistere la parità (in caso di ulteriore parità si guarderà al magior numero di reti realizzate).

Da provare la combo 2+Over 2,5, a 2.52 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 2.60 su Sisal.