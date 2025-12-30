Tuttosport.com
Coppa d'Africa, in Gabon-Costa d'Avorio il pronostico è una combo

Ndicka e compagni devono vincere e anche realizzando un buon numero di reti
2 min
GabonCosta d'Avoriopronostico
Coppa d'Africa, in Gabon-Costa d'Avorio il pronostico è una combo© APS

In serata sarà la volta di Gabon-Costa d’Avorio, match fondamentalmente senza alcun valore per il Gabon ma di vitale importanza per la Costa d’Avorio. Ecco il pronostico del match, in programma mercoledì 31 dicembre alle ore 20.00.

Comparazione quote: 2+Over 2,5

Il Gabon, prima di questi ultimi 90 minuti, è infatti ultimo in classifica nel gruppo F e non ha più alcuna possibilità di raggiungere uno dei primi due posti, quelli utili per la qualificazione. Situazione completamente diversa quella di Ndicka e compagni che, dopo 2 incontri, sono appaiati al primo posto con il Camerun avendo non solo la stessa differenza reti ma anche lo stesso numero di reti fatte e subìte. Decisivo quindi questo match dove è obbligatorio vincere ma è altrettanto obbligatorio cercare di farlo realizzando un buon numero di reti.

Infatti, sebbene in caso di arrivo in parità contino innanzitutto gli scontri diretti, sarà la differenza reti complessiva a fare la... differenza qualora dovesse persistere la parità (in caso di ulteriore parità si guarderà al magior numero di reti realizzate).

Da provare la combo 2+Over 2,5, a 2.52 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 2.60 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

