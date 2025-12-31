Premier League, pronostico Sunderland-Manchester City: Guardiola vuole rispondere all'Arsenal

Una stagione così, almeno per come è andata finora, si fa fatica a trovarla. Il Sunderland dopo 18 giornate di campionato è imbattuto in casa e si trova ad un passo dalle posizioni che valgono l’Europa. Di fronte, però, in questo match di inizio anno, il Sunderland avrà il Manchester City che è in lotta con l’ Arsenal per il comando della Premier League .

Vince il City? Ecco cosa dicono le quote

L’undici di Guardiola, dopo aver fatto registrare qualche battuta a vuoto, ha ingranato la marcia giusta e adesso, tra tutte le competizioni, viene da 8 vittorie consecutive.

Le due squadre si sono già affrontate neanche un mese fa e in quella occasione, a campi invertiti, i “Citizens” si sono imposti per 3-0.

Il segno 2, anche domani, sembra pressoché obbligato e dello stesso avviso sono i bookmaker. Il blitz del City allo "Stadium of Light" è offerto a 1.43 da Eplay24 e Betsson, a 1.40 da Sisal.

Il pareggio si trova tra 4.75 e 4.80, l'1 dei "Black Cats" rende circa 7 volte la posta.