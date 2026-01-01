Tuttosport.com
Liga, c'è il derby catalano: l'Espanyol sogna l'impresa contro il Barcellona ma le quote...

La squadra allenata da Manolo Gonzalez vuole i tre punti per regalare al popolo di fede biancoblù un successo che manca dal 2009
2 min
EspanyolBarcellonapronostico
Liga, c'è il derby catalano: l'Espanyol sogna l'impresa contro il Barcellona ma le quote...© EPA

Fra i principali campionati europei che rispondono “presente” all’appello dei primi di gennaio c’è anche la Liga. Si riparte con il Barcellona capolista, un primato confermato nell’ultimo match del 2025 con un 2-0 al Villarreal che, prima di incontrare i blaugrana, non aveva mai perso in casa. La corazzata di Flick in questo primo impegno del 2026 (poi sarà tempo di pensare alla Supercoppa di Spagna) va in trasferta ma... senza spostarsi troppo da casa. Alle porte, infatti, c’è il derby con l’Espanyol, quinto in classifica e reduce da cinque vittorie di fila in campionato contro le sette dei blaugrana. Ecco il pronostico di Espanyol-Barcellona: fischio d'inizio sabato 3 gennaio alle 21.00.

Derby da Goal? Cosa dicono le quote

Una stracittadina che sfugge alle “regole dell’equilibrio” che solitamente governano i derby: basti pensare che l’ultimo successo dell’Espanyol contro il Barça, in campionato, risale a febbraio 2009.

I padroni di casa sognano dunque lo sgambetto ai “cugini” dopo un’eternità: 21 vittorie Barça e 7 pareggi negli ultimi 28 incroci in Liga. Per i bookie all'Espanyol servirà un'impresa: il segno 1 figura a 5 su Snai, a 5.20 su Eplay24 e a 5.25 su Bet365. Il pareggio oscilla tra 4.60 e 4.75, il 2 del Barcellona si attesta sull'1.50.

Gli operatori si aspettano un derby da Goal: quota 1.51 su Eplay24, 1.49 su Bwin, 1.47 su BetFlag.

