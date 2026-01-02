Juventus-Lecce: migliori quote e pronostico su combo, risultato esatto e marcatori

La Juventus di Spalletti inizia l'anno nuovo con il proposito di vincere per seguire la scia delle prime della classe. I bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive in campionato, ospitano il Lecce, che nell'ultima giornata ha perso nettamente contro il Como: 0-3 al Via del Mare. Ecco quote e pronostico di Juventus-Lecce, in programma sabato 3 gennaio alle ore 18.00.
Quote marcatori: a quanto è quotato David. E Thuram...
Allo Stadium la Juve ha battuto 2-1 Cagliari e Roma mentre il Lecce nelle ultime due trasferte ha perso 0-2 contro Lazio e Cremonese. Risultati che, proiettati alla sfida tra bianconeri e giallorossi, suggeriscono una combo come pronostico: 1X+Multigol 1-3. Tradotto: Juventus imbattuta e range di gol compreso tra uno e tre.
Per questa opzione l'offerta di Eplay24 e NetBet è pari a 1.58, 1.48 invece quella di Sisal. Si sale a quota 2.24 per il "risultato esatto multiplo: 1-0/2-0/2-1".
Capitolo marcatori. In chiave scommesse il dubbio David/Openda si può sciogliere puntando sull'esito "Segna David o il suo sostituto": a quota 2.09.
Atteso il ritorno al gol di Kephren Thuram, fermo alla rete segnata all'Inter. Una marcatura del francese in qualsiasi momento del match renderebbe circa 5 volte la posta.