Genoa-Pisa, il pronostico standard e le scommesse alternative: occhio a rigore e Var

Un penalty a Marassi? Ecco quanto vale per i bookie

Il bagno d'amore all'Olimpico di Roma è stato agrodolce per Daniele De Rossi. L'ex bandiera giallorossa è stata accolta con grande partecipazione dal "suo" pubblico ma in campo "DDR" ha visto, per la prima volta sotto la sua gestione, un Genoa sottotono. Il Genoa ha tre sconfitte di fila alle spalle, le prime due a Marassi contro Inter e Atalanta.

Il Pisa di Gilardino non ha ancora mai vinto in trasferta: tre sconfitte e cinque pareggi, quattro dei quali per 2-2. In trasferta nessuna squadra ha subìto più reti del Pisa (17), che eccezion fatta per il tracollo di Bologna ha sempre rimediato sconfitte con uno o due gol di scarto.

Ci sono dunque elementi sufficienti per elaborare un pronostico su Genoa-Pisa. Si può ipotizzare un Genoa che torni a far punti al termine di una sfida con almeno due gol totali.

La combo 1X+Over 1,5 è offerta a 1.80 da Eplay24 e StarYes, a 1.75 invece da Elabet.

In questo campionato sono 5 i rigori a beneficio del Pisa (tutti trasformati) contro i 3 del Genoa (due errori). L'ipotesi che a Marassi venga assegnato un calcio di rigore è in lavagna a 3.20, offerta che sale a 3.50 per un eventuale ricorso dell'arbitro Chiffi al monitor Var.