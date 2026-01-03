Tuttosport.com
Pronostico Manchester City-Chelsea: il post-Maresca dei Blues inizia contro Guardiola

All'Etihad si gioca il big match della 20ª giornata di Premier League: per i bookie finirà così...
2 min
Manchester Citychelseapronostico
Pronostico Manchester City-Chelsea: il post-Maresca dei Blues inizia contro Guardiola© Getty Images

Bufera Chelsea. L'addio di Maresca, dovuto ai rapporti conflittuali del tecnico con la proprietà, è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Il tutto, quando è alle porte la sfida con il City di Guardiola, reduce dal pari a reti bianche sul campo del Sunderland. Ecco quote e pronostico di Manchester City-Chelsea, in programma domenica 4 gennaio alle 18.30.

Tabù City per il Chelsea: le quote dicono...

Nelle ultime sette giornate il Chelsea ha vinto solo contro l'Everton, collezionando poi quattro pareggi e due sconfitte. Difesa troppo vulnerabile quella dei Blues, che hanno subìto due reti da Newcastle, Aston Villa e Bournemouth.

E anche i precedenti con il Manchester City non sono certo benevoli nei confronti dei londinesi. Dopo la finale di Champions League vinta nel 2021, infatti, il Chelsea non ha più battuto il Manchester City. Un’autentica “maledizione” per i Blues che hanno perso nove dei successivi undici scontri diretti ufficiali con i Citizens.

I bookmaker ritengono probabile un altro successo del City: il segno 1 si può giocare a 1.62 su Eplay24, a 1.60 su BetFlag e a 1.57 su Bet365.

Haaland e compagni nelle ultime 5 gare interne hanno sempre segnato 3 gol esatti e "gradiscono" l'Over 2,5 al pari dei londinesi. Un match con almeno tre reti totali è un'ipotesi offerta a 1.48 da Eplay24, a 1.45 da Planetwin e BetFlag.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

