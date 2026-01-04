Tuttosport.com
Coppa d'Africa, Egitto-Benin: per le quote "Faraoni" favoriti

Secondo gli operatori il segno 1 pretende i favori del pronostico
2 min
EgittoBeninpronostico
Coppa d'Africa, Egitto-Benin: per le quote "Faraoni" favoriti© APS

Poco alla volta gli ottavi di Coppa d’Africa vanno avanti e, poco alla volta, tutte le squadre meno quotate cominciano ad essere eliminate dalla competizione. Le prossime dovrebbero essere Benin e Mozambico visto che affrontano, rispettivamente, Egitto e Nigeria e non sembra abbiano le carte in regola per sovvertire il pronostico.

Egitto batte Benin? Le quote per l'1 dei Faraoni

Ma, andando con ordine, si parte da Egitto-Benin con Salah e compagni che rientrano tra le primissime alternative come favoriti per la vittoria finale e il Benin che ha invece chiuso il suo girone al terzo posto dopo aver perso con Congo e Senegal battendo unicamente il Botswana.

L’Egitto ha invece vinto il suo gruppo chiudendo da imbattuto con due vittorie a seguire (Zimbabwe prima e Sudafrica poi) e un pareggio (0-0 contro l’Angola). Soltanto una rete realizzata in tre partite per il Benin rappresenta un bilancio davvero magro per la compagine dell’Africa occidentale (4 le reti incassate) mentre la nazionale dei Faraoni di reti ne ha messe a segno 3 in 3 partite incassandone soltanto una.

A questo punto ogni altra considerazione sembra superflua con il segno 1 che pretende decisamente i favori del pronostico. La vittoria dell'Egitto è offerta a 1.48 da Eplay24 e NetBet, a 1.45 da Elabet.

Il pareggio al 90' si gioca a 3.90, il 2 del Benin rende circa 8 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

