Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Nigeria-Mozambico, Lookman a caccia dei quarti di Coppa d'Africa

Le "Super Aquile" hanno vinto le tre gare del loro girone e lunedì affronteranno una delle migliori terze
1 min
NigeriaMozambicopronostico
Pronostico Nigeria-Mozambico, Lookman a caccia dei quarti di Coppa d'Africa© APS

Dopo Egitto-Benin sarà la volta di Nigeria-Mozambico con le Super Aquile non solo favorite in questo match ma anche favorite dalle quote per la vittoria finale.

Comparazione quote: Nigeria vincente

A conferma di ciò vale la pena ricordare che Osimhen e compagni sono giunti a questo appuntamento stravincendo il loro girone (3 vittorie consecutive contro Tanzania, Tunisia e Uganda con 8 reti all’attivo e 4 al passivo) mentre il Mozambico si è qualificato come migliore delle terze dopo aver collezionato due ko e una vittoria (come altre) ma grazie alla migliore differenza reti.

Poco da aggiungere anche in questo caso, sul segno 1 non sembra ci possano essere dubbi. L'1 della Nigeria è quotato a 1.36 da Eplay24, a 1.35 da Elabet e a 1.33 da Sisal.

Il segno X è pagato circa 4.50, il 2 oscilla tra 9 e 11.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS